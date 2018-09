VIDEO Volley, Mondiali 2018: clamorosa scorrettezza di Dal Zotto! Lancia in campo un pallone sul match point di Brasile-Russia, squalificato il CT verdeoro

Renan Dal Zotto si è reso protagonista di un increscioso episodio durante Brasile-Russia, la partita vinta dai Campioni Olimpici per 3-2 rimontando dallo 0-2. Il CT dei verdeoro, infatti, ha gettato in campo un pallone proprio mentre si stava giocando un match-point (annullato dai russi). L’allenatore, quando ha visto che i suoi uomini a muro erano in ritardo e che l’attacco degli avversari si sarebbe concretizzato, ha pensato bene di buttare sul rettangolo di gioco una seconda sfera oltre a quella regolamentare in volo in quel frangente. L’arbitro ha così dovuto provvedere ad annullare il punto.

Il fischietto era naturalmente concentrato sull'azione e non ha visto che il pallone era stato lanciato da Dal Zotto, credendo che fosse arrivato in campo per un errore di qualche raccattapalle. La FIVB ha svelato l'episodio rivedendo le immagini il giorno dopo, il CT è stato squalificato per una giornata (domani non sarà in panchina per la sfida contro gli USA che varrà il primo posto nel girone) ma intanto la Russia è stata eliminata. Di seguito il VIDEO dell'episodio incriminato.













Foto: FIVB