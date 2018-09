VIDEO Vittoria Guazzini: “Sono una ciclista completa, il primo obiettivo è la cronometro. Marianne Vos è il mio idolo”

Un 2018 monstre per Vittoria Guazzini: trionfi su pista, tra Europei e Mondiali giovanili, successo anche nella cronometro continentale in quel di Brno. Per il finale di stagione uno dei talenti più importanti del ciclismo al femminile punta alla manifestazione iridata su strada in quel di Innsbruck. La giovane promessa tricolore si è raccontata ai microfoni di OA Sport.

“Mi ritengo una ciclista completa perché mi difendo nelle volate ristrette e sulle salite non troppo impegnative. Sono principalmente una passista. Questo Mondiale è molto impegnativo ma quando si indossa la maglia della nazionale c’è sempre una motivazione in più, dunque darò il massimo per fare bene ad Innsbruck”.

Ai Mondiali: “Il primo obiettivo è lunedì la prova a cronometro dove penso di potermi difendere. Poi vedremo come affrontare la gara su strada per cercare di cogliere il migliore risultato come squadra”.

Per il futuro: “Sicuramente punterò anche sulla pista, perché quest’anno mi son tolta molte soddisfazione. In salita me la cavo, se non son troppo impegnative. Vedremo con il tempo”.

In chiusura: “Marianne Vos penso sia l’idolo di tutte noi cicliste per quanto ha vinto e quanto ha fatto, spero un giorno di poter diventare così, ce la metterò tutta”.













Foto: Twitter UEC