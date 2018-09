VIDEO, Marta Bastianelli: “I Mondiali 2019 sono adatti a me”

Tornata grande nel 2018, a 11 anni di distanza da quel clamoroso trionfo iridato. Marta Bastianelli si è andata a prendere al termine di una prova magnifica l’oro europeo in quel di Glasgow. L’azzurra è stata intervistata da OA Sport in occasione della presentazione delle nazionali verso i Mondiali di Innsbruck.

“Diciamo che se guardo indietro le mie caratteristiche sono state quelle di passista veloce. C’è stato un cambiamento e mi ero fissata di perdere peso, vincendo un Mondiale abbastanza duro. Credo che adesso sono molto esperta in volata, mi difendo bene sui percorsi misti come Glasgow. Per questo Mondiale non sono tra le favorite, per questo non lo corro, sono soddisfatta della mia stagione e guardo già all’anno prossimo, quando ci sarà un Mondiale nello Yorkshire adatto alle mie caratteristiche e punterò di far bene”.

Sulla sua carriera: “Sicuramente sto vivendo una seconda giovinezza, sono felice di questo. Faccio una vita abbastanza impegnativa perché ho anche una bambina e diventa tutto più difficile. Con una grande organizzazione e con tante soddisfazioni diventa tutto più semplice”.

Sul futuro del ciclismo italiano: “C’è un gran gruppo di giovani che stanno andando molto forte, sfruttando la multidisciplinarietà, andando forte sia su pista su strada”.













Foto: Valeria Origo