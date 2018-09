VIDEO Dino Salvoldi: “La chiusura di Montichiari ci penalizzerà. Percorso dei Mondiali femminili impegnativo per le nostre”

Vanno su un doppio binario le parole che Dino Salvoldi ha concesso a OA Sport in occasione della presentazione delle formazioni con cui l’Italia si presenterà ai prossimi Mondiali di Innsbruck. L’uomo che, dal 2001, ha dato più di 200 medaglie tra strada e pista al nostro ciclismo si espone sul percorso della prova femminile, sulle possibilità delle azzurre e infine sul problema della pista con la chiusura del velodromo di Montichiari.

“Il percorso è davvero molto impegnativo, e l’attitudine alla salita è un requisito fondamentale. Van Vleuten ha dimostrato di essere nettamente superiore a tutte le altre quest’anno; quelle atlete che, al pari di Elisa Longo Borghini, sono da considerare favorite sono anche dotate di un buono spunto veloce, quindi quel giorno a noi servirà davvero la gara perfetta“.

Sul velodromo: “Sì, la chiusura di Montichiari ci penalizzerà soprattutto per le specialità a squadre, dove avere un centro federale per potersi allenare in continuità e curare i dettagli ad alto livello fa la differenza. Quindi emigrare all’estero per allenarsi con un gruppo ristretto e le problematiche del caso si ripercuoterà anche sull’attività. Mi auguro che Montichiari riapra il prima possibile e che anche a Treviso le previsioni di conclusione dei lavori vengano rispettate“.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A DINO SALVOLDI













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CICLISMO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter