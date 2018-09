VIDEO US Open 2018, highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale, Nishikori vince la maratona con Cilic

Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle mille emozioni.

In campo femminile tutto facile per l’americana Madison Keys: 6-4, 6-3 alla spagnola Carla Suarez Navarro. Non si ferma più la giapponese Naomi Osaka, che ha lasciato appena due games all’ucraina Lesia Tsurenko.

Di seguito gli highlights degli incontri disputati a New York.

VIDEO HIGHLIGHTS US OPEN 2018

Djokovic-Millman

Nishikori-Cilic

Osaka-Tsurenko

Keys-Suarez Navarro













Foto: Shutterstock.com