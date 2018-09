VIDEO Serie A, gli highlights delle partite di oggi (domenica 30 settembre): tutti i gol, le sintesi e le azioni salienti

Nel weekend del 29-30 settembre si gioca la settima giornata della Serie A 2018-2019, nel pomeriggio della domenica si sono disputate quattro partite (compreso il lunch mach). Il Bologna ha battuto l’Udinese per 2-1, stesso risultato per la vittoria del Genoa sul Frosinone, la Fiorentina si è imposta per 1-0 sull’Atalanta.

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLE PARTITE DI SABATO 29 SETTEMBRE

CHIEVO-TORINO 0-1:

FROSINONE-GENOA 1-2:

PIĄTEK! NIE DO ZATRZYMANIA! 👏👏👏 Zobaczcie DWIE BRAMKI ⚽⚽ reprezentanta Polski 🇵🇱 przeciwko Frosinone Calcio. Passa trwa w najlepsze!🔥 pic.twitter.com/xUZo8WAr6p — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 30, 2018

#FrosinoneGenoa 0-2 ancora in gol con un immenso Piatek 🔴🔵 pic.twitter.com/qVDEEoNKJ6 — 7 settembre 1893 (@7settembre1893) September 30, 2018

Le penalty transformé par Camillo Ciano pour Frosinone

1-2 #FrosinoneGenoa pic.twitter.com/fTRc2SlgPZ — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) September 30, 2018

FIORENTINA-ATALANTA 2-0:

Gooool da Fiorentina Fiorentina 1-0 Atalanta ⚽ Veretout pic.twitter.com/L3r9NP84ue — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) September 30, 2018

BOLOGNA-UDINESE 2-1:

#ParaguayosXElMundo Federico Santander anoto el gol del empate para el Bologna que derrotó por 2 – 1 al Udinese!

📹: @Perreski pic.twitter.com/qYRH48PAFf — Aldo Céspedes (@aldo_ces98) September 30, 2018

De esta manera, Pussetto hizo el 0-1 en el 31 pic.twitter.com/YwpeHxMExI — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) September 30, 2018

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI DI TUTTE LE PARTITE













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock