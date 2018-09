VIDEO Sassuolo-Milan 1-4: gli highlights, i gol e le azioni salienti della partita. Gol fantastico di Kessié, reti di Suso e Castillejo

Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Kessié ha portato in vantaggio i rossoneri con un coast to coast meraviglioso sul finire del primo tempo, Suso e Castillejo hanno chiuso i conti in avvio di ripresa prima che Djuricic segnasse il gol della bandiera. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Sassuolo-Milan 1-4, i gol e le azioni salienti della partita.

GOL DI KESSIE (0-1):

Leggo critiche eccessive sulla fase difensiva del Sassuolo in occasione del gol di Kessie. L'errore principale è di Locatelli, sbaglia completamente il tempo dell'intervento (il Sassuolo non era posizionato male). Da lì parte un 3vs2 in campo apertopic.twitter.com/pCoeJ0E5cN — JI Andrea (@Andreank_pro) September 30, 2018

GOL DI SUSO (0-2):

O gol de Suso 🚀 Sassuolo 0-2 Milan pic.twitter.com/x0JE9sbQNy — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) September 30, 2018

GOL DI CASTILLEJO (0-3):

GOL DI DJURICIC (1-3):













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com