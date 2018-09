VIDEO – Serena Williams perde la testa con il giudice di sedia nella finale degli US Open 2018

La finale femminile degli US Open 2018 verrà ricordata per le discussioni tra Serena Williams ed il giudice di sedia più che per il trionfo della ventenne Naomi Osaka. In questo video il momento in cui il giudice assegna un game di penalità alla statunitense, che va su tutte le furie, sfiorando la crisi di pianto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lev Radin shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it