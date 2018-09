VIDEO Ryder Cup 2018, gli Highlights di venerdì 28 settembre. Show di Molinari contro Tiger Woods

Uno strepitoso Francesco Molinari tiene a galla l’Europa al termine della prima sessione di match play a Saint-Quentin-en-Yvelines, sul par 72 del Le Golf National. L’azzurro ha conquistato la prima vittoria in carriera in un match play di Ryder, battendo il totem Tiger Woods e il suo compagno di squadra Patrick Reed grazie ad una prestazione sensazionale in compagnia dell’inglese Tommy Fleetwood. A fare la differenza, in particolare, è stata la continuità di rendimento della coppia del Vecchio Continente, che ha tenuto testa agli statunitensi fino a metà gara, prima di spiccare il volo tra le buche 15 e 17 e chiudere la pratica, consentendo all’Europa di accorciare le distanze e di approcciare i foursome con 2 soli punti di distacco. Di seguito, gli highlights della prima sessione di gare:

Il birdie di Molinari alla 17 che ha regalato il primo punto all’Europa!

Francesco Molinari wins #TeamEurope our first point! pic.twitter.com/oUdwHVes7f — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 28 settembre 2018

L’esultanza di Tommy Fleetwood e Francesco Molinari dopo il punto dell’allungo decisivo alla buca 16!

Buca 15, la svolta! Fleetwwod e Molinari passano in vantaggio!

A much needed birdie for #TeamEurope 👏🏻 Fleetwood & Molinari go 1 UP on Reed & Woods! pic.twitter.com/XSBUCAdjPN — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 28 settembre 2018

Birdie di Francesco Molinari alla 12! Tripudio sugli spalti!

Forza Francesco!#TeamEurope back to All-Square in that match… pic.twitter.com/6tX8Fo5tKJ — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 28 settembre 2018













Foto di Valerio Origo