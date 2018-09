VIDEO Milena Baldassarri riscrive la storia: l’esercizio al nastro valso la medaglia d’argento ai Mondiali di ginnastica ritmica

Milena Baldassarri ha compiuto un’impresa fantasmagorica ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La romagnola ha letteralmente riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini ed è entrata nella leggenda conquistando la medaglia d’argento al nastro, il miglior risultato di tutti i tempi per un’individualista italiana durante una rassegna iridata. La 16enne ha confezionato un meraviglioso esercizio incantando per armonia, espressività e intensità espressiva accompagnate da difficoltà tecniche di primissimo livello che le hanno permesso di salire sul secondo gradino del podio. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Milena Baldassarri col nastro valso l’argento ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica.













Foto: Valerio Origo