Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: CIGNO D’ARGENTO! Milena Baldassarri scrive la leggenda, incredibile medaglia al nastro

L’Italia tocca il cielo con un dito, Milena Baldassarri entra nella leggenda della ginnastica ritmica, confeziona un’impresa mastodontica e riscrive la storia di questa disciplina alle nostre latitudini. La 16enne (spegnerà le prossime candeline il 16 ottobre) ha conquistato la medaglia d’argento al nastro ai Mondiali che si stanno disputando alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria): la romagnola ha ottenuto il miglior risultato di tutti i tempi in una rassegna iridata, prima di oggi il nostro Paese aveva conquistato soltanto due medaglie di bronzo (con Samantha Ferrari alle clavette nel 1991 e l’altro ieri con Alexandra Agiurgiuculese alla palla).

L’allieva di Julieta Cantaluppi è stata semplicemente sublime in una tiratissima Finale di Specialità, confezionando un esercizio praticamente perfetto e capace di destare grandi emozioni: coreografia spettacolare, arguzie tecniche eccezionali, espressività e intensità commoventi e punteggio eccezionale di 18.550 (9.9 per le difficoltà e 8.650 per l’esecuzione).

L’Italia può piangere di gioia grazie alle gesta della Campionessa Nazionale che è arrivata addirittura ad appena mezzo decimo dalla fenomenale russa Aleksandra Soldatova (18.600) che ha portato a casa il titolo da favorita (le gemelle Dina e Arina Averina qui non erano presenti). I 90 secondi dell’esercizio dell’atleta tesserata per la Ginnastica Fabriano rimarranno per sempre nella storia della disciplina, Milena è salita per ultima in pedana e ha fatto saltare il banco precedendo la forte israeliana Linoy Ashram (18.500) e beffando l’altra azzurra Alexandra Agiurgiuculese (quarta con 17.450).

In precedenza alle clavette Milena Baldassarri aveva cullato il sogno di una medaglia grazie al suo bellissimo esercizio premiato con 18.300 ma l’azzurra si è dovuta arrendere quando in pedana per ultima è salita Katsiaryna Halkina: la bielorussa ha fatto saltare il banco e ha conquistato la medaglia d’argento (18.900) mettendosi in mezzo alle gemelle Dina e Arina Averina capaci di conquistare rispettivamente oro (19.000) e bronzo (18.850) mentre la romagnola si è dovuta accontentare di un amaro quarto posto proprio come alla palla.













Foto: Valerio Origo