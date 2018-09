VIDEO Inter-Parma 0-1, gli highligts della partita. Incredibile gol di Dimarco allo scadere!

L’Inter ha clamorosamente perso in casa contro il Parma nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri sono crollati a San Siro per 1-0, a decidere la partita è stato un incredibile gol di Fedeirco Dimarco che ha piazzato la bomba dalla distanza proprio allo scadere. Impresa degli emiliani e nuovo tonfo degli uomini di Spalletti che in quattro partite hanno raccolto appena quattro punti… Di seguito il VIDEO del gol di Di Marco e gli highlights di Inter-Parma.

FT: Inter 0-1 Parma

(Dimarco 79')pic.twitter.com/Ol1TmdYQlh — Info Serie A Italia (@Info_SerieA) September 15, 2018













Foto: barni / Shutterstock.com