VIDEO Inter-Fiorentina 2-1 gli highlights della partita: Icardi e D’Ambrosio fanno sorridere San Siro

Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti dunque al termine di un incontro palpitante. Di seguito le azioni salienti del confronto:

Chiesa shoots, deflects off Skriniar & it's all level! Inter 1-1 Fiorentina pic.twitter.com/AL8qEHDrfP

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 25, 2018