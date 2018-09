VIDEO Il figlio di Cristiano Ronaldo si scatena: quattro gol con la Juventus Under 9! E il papà non segna…

Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare in Serie A, il fenomeno portoghese è rimasto a secco dopo le prime tre partite giocate nel nostro campionato ma a portare il sorriso in famiglia ci pensa il figlioletto che ha segnato ben quattro gol nella sua prima partita con la Under 9 della Juventus. Con il numero 7 sulle spalle, proprio come il papà, Cristiano Ronaldo Junior è stato assoluto protagonista nella vittoria per 5-1 sul Lucento. Il bambino si è integrato alla grande con i compagni di squadra e ha già messo in mostra un buon tocco di palla e un destro di qualità. Di seguito i VIDEO dei suoi gol: due reti segnate nel primo tempo, una con un sinistro in diagonale e l’altra con il destro; poi gli altri due gol nella ripresa.













Foto: bestino / Shutterstock.com