L’Inter ha conquistato la prima vittoria in campionato sconfiggendo il Bologna per 3-0 con le reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Successo fondamentale per i nerazzurri che sembrano essersi sbloccati e che negli ultimi 30 minuti hanno steso i felsinei. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Bologna-Inter.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com