Sebastian Vettel, GP Singapore 2018: “Impatto forte contro il muro, ho belle sensazioni in macchina”

Sebastian Vettel ha chiuso le prove libere 2 del GP di Singapore 2018 con il nono tempo, a causa di un errore commesso nel giro di simulazione qualifica in cui ha toccato lateralmente il muro con forza, danneggiando leggermente la vettura e rientrando ai box. Il tedesco aveva comunque fatto vedere nei primi due settori di essere sui tempi del compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale ha preceduto Hamilton in classifica di 11 millesimi.

Vettel ha poi raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stato un impatto abbastanza forte contro il muro perciò abbiamo deciso in via precauzionale di non girare più ed abbiamo perso del tempo, il che non è ideale. Nonostante ciò ho provato delle belle sensazioni in macchina, per fortuna ho già corso qui nel passato quindi conosco la pista. Domani la chiave sarà trovare il giusto bilanciamento e sentire la macchina un po’ meglio rispetto a stasera ma penso che dovrebbe andare bene”.

Il tedesco della Rossa non ha potuto provare la macchina nella simulazione del passo gara, perciò possono rivelarsi molto importanti i dati raccolti da Raikkonen: “Possono essere molto importanti, è positivo che lui abbia avuto una sessione pulita, anche se a questo punto della stagione non è così drammatico perdere del tempo in pista visto che sappiamo dove guardare per capire a che punto siamo. Penso che la macchina sia molto buona, stamattina ci sono state alcune fasi molto positive, stasera abbiamo provato alcune cose che forse non hanno funzionato quindi magari torneremo indietro. I giri che ho fatto prima del bacio al muro sono stati buoni però non ero completamente soddisfatto del comportamento della macchina perciò penso che ci sia ancora del potenziale”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI