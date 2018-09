VIDEO Federer-Millman, US Open 2018: gli highlights della partita. Lo svizzero eliminato agli ottavi di finale

Doveva essere una notte piuttosto tranquilla per Roger Federer, e invece si è trasformata, per lui e per i suoi tifosi, in un incredibile incubo: lo svizzero cade agli ottavi di finale sotto 76 errori gratuiti e un John Millman che riesce a farlo giocare male, così come aveva già fatto giocare male gli altri suoi avversari d’America. L’australiano era numero 235 del mondo soltanto un anno fa: adesso è diventato il primo rappresentante della terra dei canguri a raggiungere i quarti di finale agli US Open dai tempi di Lleyton Hewitt nel 2006. Di seguito le immagini dell’incontro che ha chiuso la sessione notturna sull’Arthur Ashe Stadium.

Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock