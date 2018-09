VIDEO Anthony Joshua demolisce Alexander Povetkin, micidiale KO al settimo round nel Mondiale pesi massimi

Anthony Joshua ha sconfitto Alexander Povetkin per KO alla settima ripresa e si è confermato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Il fenomeno britannico ha surclassato il russo e si è confermato il miglior pugile in circolazione nella categoria regina in attesa del confronto con Deontay Wilder (iridato WBC) che si spera avvenga il più presto possibile. Di seguito il VIDEO del KO inflitto da Anthony Joshua ad Alexander Povetkin.













Foto: Huw Fairclough / Shutterstock