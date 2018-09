Boxe, Anthony Joshua è Campione del Mondo dei pesi massimi WBA, IBF, WBO e IBO. Povetkin KO dopo sette riprese

Così era nelle previsioni, così è andata alla fine: Anthony Joshua, nel tripudio di 80.000 persone accorse allo stadio di Wembley, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi, unificando le corone iridate WBA, IBF, WBO e IBO. Il ventottenne di Watford ha sconfitto per KO alla settima ripresa il russo Alexander Povetkin, che a 39 anni non è riuscito a compiere quella che sarebbe stata un’impresa oltremodo storica.

Il combattimento è stato preceduto da una ricca introduzione musicale, con una lunghissima camminata verso il ring e Joshua introdotto da We Will Rock You dei Queen e da Seven Nation Army dei White Stripes, un canto che per tutta la notte il pubblico londinese ha continuato a intonare in sostegno del proprio pugile. A partire meglio, però, è stato Povetkin, che sul finale del primo round ha fatto barcollare Joshua col diretto portato dal proprio destro. Col passare delle riprese, però, Joshua si è dimostrato in miglior condizione, vuoi per i 28 anni, vuoi perché a combattere con lui c’era un intero stadio, vuoi perché semplicemente i suoi continui, incessanti jab di sinistro hanno pian piano demolito la resistenza del russo, già rimasto ferito all’arcata sopraccigliare destra nel corso della quarta ripresa. Se i primi sei round hanno offerto spettacolo a intermittenza, il settimo ha offerto tutto il repertorio di Anthony Joshua in una trentina di secondi. Un suo gancio destro ha fatto partire una micidiale combinazione di pugni, con cui ha portato a spasso per il ring Povetkin fino a farlo crollare vicino alle corde. Il russo si è rialzato, ma è stato steso da un’altra serie di destri e sinistri: inevitabile l’interruzione del combattimento e la vittoria per KO del britannico, la ventunesima in ventidue combattimenti e la terza nel corso della settima ripresa sulla distanza delle 12.

Durante la proclamazione di Joshua quale detentore di quattro delle cinque corone iridate, il nuovo re dei pesi massimi ha dispensato sorrisi in quantità industriale, quasi ad apparire poco o per nulla scalfito dal combattimento appena sostenuto. Dentro quei sorrisi c’è tutto il pieno della forza agonistica di un uomo di 28 anni che non ha finito qui la propria parabola.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL KO INFLITTO DA JOSHUA A POVETKIN













federico.rossini@oasport.it

Credits: Huw Fairclough / Shutterstock