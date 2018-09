Vela, Coppa del Mondo Enoshima 2019: Italia sempre in testa nel Nacra 17 con Tita-Banti e Bissaro-Frascari, Camboni è 2° nell’RS:X!

Seconda giornata di gare positiva ad Enoshima (Giappone) nella prima tappa di Coppa del Mondo di vela 2019. Gli azzurri di punta si confermano nelle prime posizioni delle rispettive categorie e lanciano dei segnali positivi in vista delle regate olimpiche, che si disputeranno proprio ad Enoshima nel 2020.

Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più e continuano ad imporre il proprio dominio sul resto della concorrenza nella categoria Nacra 17. I campioni europei ed iridati in carica, dopo le prime tre vittorie di ieri, hanno ottenuto altri due primi posti ed un dodicesimo (scartato), aumentando il vantaggio in classifica generale sugli inseguitori. Si confermano in seconda piazza Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, i quali fanno registrare un secondo, un terzo ed un settimo posto nelle regate odierne mantenendo un piccolo vantaggio sui due equipaggi australiani composti da Waterhouse-Darmanin e dai fratelli Outteridge.

Mattia Camboni ha perso la leadership della classifica, adesso detenuta dall’olandese Kiran Badloe, a causa di una giornata abbastanza negativa in cui ha raccolto un 34°(scartato), un decimo ed un settimo posto che lo hanno fatto scivolare in seconda piazza. Purtroppo Camboni precede di una sola lunghezza il campione iridato Van Rijsselberghe (Olanda) e di due il polacco Furmanski. Nel windsurf femminile Flavia Tartaglini ha recuperato sei posizioni ed ha chiuso la giornata in top10, grazie ad un quarto, un terzo ed un 14° posto. L’azzurra si trova in decima piazza con 47 punti, anche se la zona podio occupata dalle cinesi Lu e Chen e dall’israeliana Spychakov è ancora distante 22 lunghezze.

Nel 470 femminile hanno perso terreno i due equipaggi azzurri che occupavano la prima e la terza piazza dopo le prime due regate. Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini sono scivolate in quarta posizione con un parziale odierno di 7-13 (scartato), anche se hanno lo stesso punteggio del Giappone, terzo. Elena Berta e Bianca Caruso hanno perso sei posizioni ed ora sono none dopo aver ottenuto un sedicesimo (scartato) ed un dodicesimo posto nelle prove odierne. Al maschile sono sprofondati in fondo alla graduatoria gli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, i quali hanno raccolto un pessimo 33-8 di giornata ed ora sono in 25ma posizione.

Nella categoria Laser Radial, l’azzurra Silvia Zennaro è arrivata 13ma e 29ma (scartato) nelle due prove odierne ed ha così perso tre posizioni in classifica rispetto alla decima piazza di ieri. La giovane Francesca Frazza si mantiene invece in 52ma posizione assoluta dopo un parziale odierno di 51-50. Buona rimonta da parte di Giovanni Coccoluto nel Laser Standard, con un sedicesimo ed un sesto posto che lo portano dalla 32ma alla 20ma piazza nella classifica generale. Nicolò Villa si conferma in 46ma posizione dopo il 31-60 (scartato) di oggi.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Twitter Farevela