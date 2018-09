Valentino Rossi, GP San Marino Misano: “Lottare per il podio? Mi mancano un paio di decimi. Difficile partire settimo”

Valentino Rossi non è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il Dottore non è riuscito ad andare oltre il settimo posto anche se il suo distacco da Miller e Vinales che occupano la prima fila è contenuto in appena due decimi. Il centauro di Tavullia sembra comunque essere ottimista in vista della gara di domani dove proverà sicuramente a lottare per il podio come ha dichiarato a Sportmediat: “È incredibile, ho fatto settimo e siamo a meno di un decimo dal secondo e dal terzo. Non sarà facile partire dalla terza fila, ma l’aspetto positivo è che ho trovato un buon bilanciamento e un buon passo. Lottare per il podio? Mi mancano un paio di decimi“.

Il nove volte Campione del Mondo ha analizzato nel dettagliato anche le qualifiche: “Ho fatto un giro buono, ma non abbastanza per centrare la prima fila. Tutti quelli che sono davanti hanno un passo simile, ma anche il mio è buono. Al momento mi mancano un paio di decimi per lottare per il podio, dobbiamo lavorare per fare questo ulteriore piccolo passo. Credo che partiremo tutti con le stesse gomme, vediamo di trovarli. Lorenzo? Sì va forte e può provare a fuggire, ma le gomme le dobbiamo gestire tutti“.













Foto: Valerio Origo