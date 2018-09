Andrea Dovizioso, GP San Marino Misano: “La moto c’è, siamo veloci. Grande miglioramento”

Andrea Dovizioso è uno dei grandi favoriti per la vittoria del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Misano. Il forlivese dovrà però scattare dalla quarta posizione visto che non è riuscito a rispondere al compagno di squadra Jorge Lorenzo, autore di una pregevole pole position con tanto di record della pista davanti a Jack Miller e Maverick Vinales.

Il pilota della Ducati sembra comunque avere il mezzo giusto per puntare al successo sul tracciato romagnolo e il suo ottimismo traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Sportmediaset: “La moto è veloce, in passato qui rincorrevamo, ora siamo davanti. Maverick davanti di un soffio? Terzo o quarto non cambia molto, sarebbe stata bella una prima fila tutta Ducati, ma non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto un buon giro, ma dando un’occhiata ai dati ho visto che non ero fluido come avrei dovuto. Comunque la moto c’è, siamo veloci anche sul passo. Misano è sempre una pista particolare, non è semplice capire oggi chi ne avrà di più. Anche Valentino si è allineato ai nostri tempi, sarà una gara lunga…La scelta degli pneumatici? La morbida non l’ha portata avanti nessuno, la media funziona bene. È veloce e costante, il consumo va meglio rispetto a venerdì. Nel passato qui dovevamo rincorrere, ora siamo nel gruppo di testa, ulteriore conferma del gran lavoro che stiamo facendo“.













Foto: Valerio Origo