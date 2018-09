Valentino Rossi, GP Aragon 2018: “Voglio lottare per il podio. Il tracciato non è tra i preferiti ma…”

Il Mondiale MotoGP riparte nel weekend con il GP di Aragon, appuntamento spagnolo ormai entrato stabilmente nel calendario internazionale. La Yamaha non vince addirittura da 22 gare e non sembra andare particolarmente a genio con questo tracciato anche se erano arrivati dei riscontri discreti durante l’ultimo test effettuato proprio qui prima della gara di Misano. Valentino Rossi spera di riscattarsi e di poter lottare per il podio dopo che di fronte al proprio pubblico non è mai riuscito a essere competitivo.

Il centauro di Tavullia sa benissimo che dovrà stringere i denti ancora una volta viste le difficoltà croniche della sua moto ma la sua combattività non viene meno come ha dichiarato alla vigilia del lungo weekend ad Aragon: “Un altro intenso GP ci sta aspettando. Il circuito di Aragon non è uno dei nostri preferiti, ma faremo tutto il possibile e come sempre cercheremo di fare del nostro meglio. Recentemente, abbiamo fatto un test su questa pista e useremo tutti i dati disponibili per migliorare le nostre prestazioni durante il fine settimana. Vogliamo lottare per il podio e sarà importante lavorare bene fin dal primo giorno, perché vogliamo davvero tornare sul podio“.













Foto: Valerio Origo