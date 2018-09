Valentino Rossi, GP Aragon 2018: “Non si riesce a migliorare! Siamo sempre in difficoltà, qualifiche da dimenticare”

Valentino Rossi ha avuto delle enormi difficoltà durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto in mattinata e poi nel pomeriggio non è riuscito a trovare nemmeno il giro buono per superare il taglio del Q1, non andando oltre a una misera 17^ posizione (ne ha recuperata una a causa della penalizzazione inflitta a Franco Morbidelli). Un risultato estremamente deludente per il centauro di Tavullia che palesa tutte le criticità della Yamaha e le incapacità della moto di lottare alla pari con Ducati e Honda, decisamente di un altro pianeta anche sul tracciato spagnolo.

Domani il nove volte Campione del Mondo sarà chiamato a una gara di sacrificio, provando a risalire almeno fino alla top ten. L’amarezza di Valentino Rossi traspare chiaramente nelle dichiarazioni che ha rilasciato a Sky: “E’ iniziata in modo difficile la giornata, abbiamo provato a fare alcune modifiche alla moto ma continuavo ad andare piano. Sono anche scivolato, poi ho fatto la Q1 ma ho perso troppo tempo ad aspettare e non sono riuscito a fare l’ultimo time attack. Turno dopo turno hai la sensazione che quello che fai nel box non faccia la differenza, perché non si riesce a migliorare e i problemi restano. Sapevo di avere la possibilità di fare un giro attaccato a qualcuno, ma ho aspettato e non sono riuscito nemmeno a fare quello. In ogni caso non credo che le cose sarebbero cambiate granché. Ero preoccupato perché storicamente Misano è una pista amica della Yamaha, invece quest’anno abbiamo faticato molto e ora ad Aragon, su una delle piste peggiori, siamo ulteriormente in difficoltà“.













Foto: Valerio Origo