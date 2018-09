US Open 2018, semifinali: Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori. Data, programma, orari e tv

Rafael Nadal-Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic-Kei Nishikori saranno le semifinali degli US Open 2018 per quanto riguarda il tabellone maschile. Sul cemento statunitense si preannuncia grande spettacolo: da una parte lo spagnolo numero 1 del ranking ATP e detentore del titolo se la dovrà vedere contro l’arcigno argentino dopo la spettacolare battaglia nei quarti di finale contro Thiem, dall’altra il serbo vincitore a Wimbledon partirà con tutti i favori del pronostico contro il nipponico che sembra essere tornato ai massimi livelli.

Di seguito il tabellone completo, il calendario dettagliato, la data, il programma e gli orari delle semifinali degli US Open 2018. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Gli orari sono italiani, l’ordine di gioco deve ancora essere comunicato.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

Dalle ore 22.00 (ordine di gioco ancora de definire)

Rafael Nadal vs Juan Martin Del Potro

Novak Djokovic vs Kei Nishikori

SEMIFINALI US OPEN 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com