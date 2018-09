US Open 2018, semifinali femminili: orario d’inizio e come vederle in tv. Williams-Sevastova e Keys-Osaka

Oggi andranno in scena le semifinali femminili agli US Open 2018. Sulla carta le padrone di casa partiranno favorite in entrambe. Serena Williams aprirà il programma contro la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, mentre a seguire Madison Keys se la vedrà con l’emergente giapponese Naomi Osaka.

Le sfide inizieranno alle 19.00 ora locale. Considerando le sei ore di fuso orario, in Italia sarà l’una di notte di venerdì 7 settembre. I match saranno trasmessi in tv su Eurosport ed in streaming sulla piattaforma EurosportPlayer.

Il programma di giovedì 6 Settembre

ARTHUR ASHE

Dalla 01.00 di notte di venerdì 7: S. Williams (USA) [17] vs. A. Sevastova (LAT) [19]. Diretta tv Eurosport

A seguire: M. Keys (USA) [14] vs. N. Osaka (JPN) [20] Diretta tv Eurosport













Foto: Lev Radin/Shutterstock.com