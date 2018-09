US Open 2018, Lorenzo Musetti scalda l’Italia: semifinale nel tabellone juniores

Lorenzo Musetti sta facendo sognare l’Italia agli US Open 2018. Il 16enne di Carrara ha infatti raggiunto la semifinale del torneo giovanile dominando il match contro il polacco Daniel Michalski dopo aver sofferto nel turno precedente. Il toscano è stato semplicemente superlativo contro il rivale, recuperando un break nel primo set e infilando una striscia vincente di addirittura 10 game a zero per entrare tra i migliori quattro giocatori del torneo riservato agli Under 18. L’azzurro ora sogna di ripetere l’impresa di Andrea Gaudenzi che trionfò a New York nel 1990 ma ora la missione si complica: in semifinale se la dovrà infatti vedere contro lo statunitense Jenson Brooksby, un giocatore che si sta già dedicando al circuito professionistico e che dunque si vede poco tra gli under 18.

Musetti comunque si sta confermando ad alti livelli visto che due mesi fa aveva raggiunto i quarti di finale di Wimbledon, ora un’altra prova della verità sul prestigioso Louis Armstrong. E non finisce qui per Musetti che è anche in semifinale nel doppio con Giulio Zappieri (sfida al bulgaro Andreev e all’inglese Matusevich), a sua volta eliminato nei quarti di finale del singolare dal fortissimo Tseng (numero 1 al mondo e vincitore a Wimbledon e al Roland Garros in questa stagione).













Foto: profilo Twitter US Open