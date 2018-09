US Open 2018, la rivincita di Nishikori e la facilità di Djokovic. Che facilità di Keys di Osaka

Un solo match veramente emozionante nella giornata numero 10 degli US Open, che ha visto completare il quadro dei quarti di finale maschili e femminili. Ne sono rimasti solo in otto, equamente divisi per sesso. Dalla prossima giornata di incontri, non ci saranno più maschi e femmine impegnati contemporaneamente: da alcuni anni, il giovedì è riservato alle semifinali femminili, il venerdì a quelle maschili, il sabato alla finale delle donne, la domenica a quella degli uomini.

Se Naomi Osaka si è liberata con fin troppa facilità di Lesia Tsurenko, mai in partita e apparsa stanca nel confronto con la prima giapponese a raggiungere le semifinali di uno Slam dal 1996 (allora fu Kimiko Date), per Madison Keys la prospettiva era quella di una battaglia contro Carla Suarez Navarro. Niente di tutto ciò: un break per set, 6-4 6-3 e semifinale. Il messaggio, molto semplice, spedito dall’americana è che alla finale del 2017 non ci è arrivata così, per grazia ricevuta. Ci è arrivata per meriti tennistici: ora la prova definitiva per confermare il risultato di un anno fa passerà da una ragazza giapponese con origini haitiane.

Dal Giappone al Giappone, da Naomi Osaka a Kei Nishikori. L’uomo che si vide tolti da Marin Cilic gli US Open 2014 si è vendicato: d’accordo, è un quarto di finale e non una finale, però il luogo, l’Arthur Ashe Stadium, è lo stesso. I cinque set del duro incontro hanno visto un termine quando Cilic è stato tradito dal servizio, non efficace come nelle sue migliori edizioni, ma anche col suo caratteristico marchio di fabbrica: il dritto. Il giapponese è per la terza volta in semifinale agli US Open, decisamente il suo miglior Slam, ma questo è forse il percorso più bello, vista la difficoltà, a inizio anno, di tornare dall’infortunio che lo aveva fermato a cavallo tra 2017 e 2018.

Come in un deja-vu rovesciato, ad affrontare Nishikori ci sarà Novak Djokovic, che ha posto fine in maniera brusca ai sogni di gloria di John Millman. Anche il serbo si è dovuto arrendere alla legge dei tanti errori gratuiti che l’australiano fa commettere (53 in questo caso), ma, a differenza dei suoi tre illustri predecessori in questo torneo, ha trovato subito il bandolo della matassa: servizio esterno costante e nessun punto di riferimento. Ora, il penultimo atto, per l’ex numero 1 del mondo, sarà lo stesso che lo vide perdere in una mattina newyorkese del 2014 in cui si materializzò l’uscita di scena sua e di Roger Federer (per mano di Cilic) nel giro di pochissime ore.













