US Open 2018, il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai quarti, Del Potro sulla strada di Nadal

Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti.

I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco stellare e sembrano prossimi allo scontro nei quarti di finale: Novak Djokovic e Roger Federer si sono sbarazzati dei propri avversari con estrema facilità, ora sono attesi dagli scontri tutt’altro che impossibili contro Sousa e Millman prima di poter dare vita a una sfida stellare nella parte bassa del tabellone. Rafael Nadal parte leggermente sfavorito sulla carta rispetto ai due storici rivali e lo spicchio di tabellone che si trova davanti non è dei migliori: l’ottavo di finale con il georgiano Basilashvili sembra particolarmente agevole ma poi ai quarti incrocerebbe il vincente della sfida tra Thiem e Anderson, due avversari davvero molto scomodi e reduci da una stagione molto importante.

Lo spagnolo, dovesse superare questi due scogli, avrebbe poi una semifinale molto complicata probabilmente contro Juan Martin Del Potro anche se l’argentino dovrà prima sbarazzarsi di Coric e poi del vincente dell’entusiasmante sfida tra Isner e Raonic. Uno tra Cilic, Goffin, Nishikori e Kohlschreiber sarà invece l’avversario in semifinale di Djokovic o Federer salvo clamorose sorprese. Di seguito il tabellone degli ottavi di finale maschili agli US Open 2018:

TABELLONE OTTAVI DI FINALE US OPEN 2018:

Nadal vs Basilashvili

Thiem vs Anderson

Del Potro vs Coric

Isner vs Raonic

Cilic vs Goffin

Nishikori vs Kohlschreiber

Djokovic vs Sousa

Millman vs Federer













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com