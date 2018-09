US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (mercoledì 5 settembre). Come vedere le partite in tv

Tocca ai quarti di finale della parte bassa dei tabelloni di singolare maschile e femminile agli US Open di tennis: oggi vedremo in campo nel pomeriggio italiano la nipponica Naomi Osaka, numero 20 del seeding, contro l’ucraina Lesia Tsurenko, e, a seguire, il croato Marin CIlic, numero 7 del tabellone, opposto al giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero 21.

Nella notte italiana spazio poi alla spagnola Carla Suarez Navarro, numero 30, contro la runner up della scorsa stagione, la statunitense Madison Keys, numero 14, e a chiudere il programma, il serbo Novak Djokovic, numero 6 del seeding, contro l’australiano John Millman.

Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. Di seguito l’ordine di gioco di oggi, mercoledì 5 settembre, degli US Open di tennis, con l’ora italiana delle sfide.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

N. Osaka (JPN) [20] vs. L. Tsurenko (UKR)

M. Cilic (CRO) [7] vs. K. Nishikori (JPN) [21]

dalle 01.00

C. Suárez Navarro (ESP) [30] vs. M. Keys (USA) [14]

N. Djokovic (SRB) [6] vs. J. Millman (AUS)













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

