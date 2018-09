US Open 2018, Finale Del Potro-Djokovic: a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo

Ultimo alto del quarto Slam stagionale: la finale degli US Open 2018 vedrà in campo domani a Flushing Medows Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che si sono sbarazzati in semifinale agevolmente rispettivamente di Rafael Nadal e Kei Nishikori. 14-4 i precedenti tra i due, ovviamente in favore del serbo, ex numero uno al mondo che sembra aver ritrovato il gioco dei giorni migliori e partirà nettamente favorito.

La finalissima è in programma domenica 9 settembre e sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale della sfida tra Del Potro e Djokovic. Di seguito il programma completo della finalissima di singolare maschile degli US Open di tennis, con l’ora italiana della sfida.

Finale US Open 2018

Domenica 9 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM

non prima delle ore 22.00

J. Del Potro (ARG) [3] vs. N. Djokovic (SRB) [6]













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com