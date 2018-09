US Open 2018: cominciano i quarti di finale. Tornano in campo Nadal e Del Potro. Williams e Stephens vogliono la semifinale

Scattano i quarti di finale agli US Open 2018. Nel tabellone maschile torna in campo Rafael Nadal, atteso dal remake della finale dell’ultimo Roland Garros contro Dominic Thiem. Lo spagnolo difende il titolo conquistato lo scorso anno e nelle ultime due partite ha superato in quattro set Khachanov e Basilashvili, mentre l’austriaco finalmente è diventato competitivo sul cemento e ha centrato i primi quarti di finale della carriera a Flushing Meadows.

L’altro match maschile è quello tra Juan Martin Del Potro e John Isner. L’argentino non ha ancora perso un set in tutto il torneo, dimostrandosi in una condizione veramente straordinaria e quasi sui livelli che lo avevano portato al titolo nel 2009; mentre l’americano è l’ultima speranza per il pubblico di casa, che sogna di veder trionfare dopo 15 anni nuovamente un tennista statunitense in uno Slam.

Tifosi americani che attendono anche le due sfide del tabellone femminile e che sognano già il derby americano tra Serena Williams e Sloane Stephens. L’ex numero uno del mondo affronterà la ceca Karolina Pliskova, che fino a questo momento è stata impeccabile nel torneo senza mai perdere un set, mentre Serena lo ha perso nello scorso match degli ottavi di finale contro Kaia Kanepi.

La campionessa in carica se la vedrà con la lettone Anastasija Sevastova, che per la terza volta consecutiva ha raggiunto i quarti di finale agli US Open. Stephens ha rischiato contro l’ucraina Kalinina nel secondo turno, ma superato il pericolo non ha più lasciato scampo prima ad Azarenka (terzo turno) e poi anche a Mertens (ottavi).













foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com