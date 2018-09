US Open 2018: Roger Federer molto deluso dopo l’eliminazione agli ottavi: “Ho avuto problemi con le condizioni, Millman ha reagito meglio di me”

Quello che si presenta in sala stampa dopo l’eliminazione agli ottavi di finale è un Roger Federer molto deluso. John Millman lo ha appena eliminato dagli US Open agli ottavi di finale, come non succedeva dal 2013, quando a batterlo fu Tommy Robredo in una strana serata sul vecchio Louis Armstrong Stadium.

Sulla calura serale newyorkese lo svizzero ha dichiarato: “Ho fatto molta fatica con queste condizioni: il clima era molto caldo e soprattutto molto umido. Era una di quelle serate in cui sentivo di non trovare aria. È una delle prime volte che mi accade, e non è bello. Più andavo avanti nel match, più perdevo le energie. John ha saputo reagire meglio di me a queste condizioni, probabilmente perché arriva da uno dei luoghi più umidi della terra, ovvero Brisbane. So che è brutto dirlo, ma a un certo punto ho iniziato a sperare che la partita finisse.”

Su John Millman e il suo futuro match con Djokovic: “Amo la sua intensità di gioco. Mi ricorda David Ferrer e gli altri tennisti come lui, che ammiro molto per la capacità di allenarsi duramente e per la passione che ci mettono. John ha un bel rovescio, che riesce a proteggere molto bene sia lungolinea che in cross. Se non lo attacchi nel modo giusto, ti punisce senza rimedio, ogni volta che sbagli. Ha un gioco vario, con più opzioni, che risulta fastidioso soprattutto ora con il campo un po’ più lento e gli scambi più lunghi. Contro Novak, deve continuare a fare quel che ha fatto sinora, cercare di spaventarlo e sperare, magari, in un altro giorno afoso come questo.”

Curiosamente, qualche tempo fa i due si erano allenati insieme: “In parte è stato perché lui a Parigi è uscito presto. Cercavamo qualcuno che si potesse allenare con costanza e che fosse affidabile, e allo stesso anche lui probabilmente era alla ricerca di un posto in cui allenarsi bene su erba e cemento prima di Stoccarda.”













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock