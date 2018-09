Tuffi, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè iniziano gli allenamenti! Le mamme insieme sognando le Olimpiadi 2020

Tania Cagnotto è tornata ufficialmente ad allenarsi a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove conquistò due medaglie. La migliore tuffatrice italiana di tutti i tempi aveva annunciato il proprio ritiro ma la passione e l’amore per il suo sport sono state più forti: dopo aver partorito la piccola Maya e aver commentato alcune gare per la Rai, la bolzanina ha deciso di rituffarsi e di iniziare un lungo cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 in coppia con Francesca Dallapè.

La 31enne, che non si tuffava dal 13 maggio 2017, vuole provare a riformare la coppia con la sua amica, anch’ella nel frattempo diventata mamma. Le due ragazze sono tornate insieme ieri a Bolzano dove hanno cercato di ritrovare i giusti meccanismi e le migliori sensazioni. Tania Cagnotto e Francesca Dallapè riusciranno a tornare ai livelli di un tempo e a farci sognare ancora una volta? Da due Campionesse del loro calibro c’è da aspettarsi di tutto.