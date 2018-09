Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Non sono sazio, ho voglia di vincere. Lo farò in piscina e in mare”

Gregorio Paltrinieri è sempre più convinto di poter vincere sia in vasca che in acque libere, la nuova dimensione in cui si sta cimentando e in cui ha ottenuto già un eccellente terzo posto a Chun’An nella recente tappa delle World Series. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da degli Europei sottotono (ma in cui comunque ha vinto delle medaglie) a causa di problemi fisici, si sta cimentando anche con il nuoto di fondo e il suo obiettivo dichiarato è quello di presentarsi a Tokyo 2020 per confermare il titolo di Rio, imporsi anche nella nuova prova sugli 800 e poi fare saltare il banco nella 10 km: un tris a cinque cerchi che proietterebbe il carpigiano nella leggenda e che lo ergerebbe a mito assoluto dello sport italiano.

Una vera e propria impresa riservata a dei fuoriclasse, il carpigiano ci crede fino in fondo e lo ha ribadito anche oggi intervenendo a Fiuggi durante la tre giorni del centrodestra “L’Italia e l’Europa che vogliamo”. Gregorio Paltrinieri è stato lapidario durante il suo intervento all’interno di “Presente e futuro: le aspettative di un giovane d’eccezione”: “Ci ho sempre messo tanta passione, il nuoto è uno sport che richiede grande impegno. Oggi non sono sazio, ho ancora voglia di vincere. Lo farò in piscina e al mare“.













Foto: shutterstock_1144071800