Triathlon, World Series Grand Final Gold Coast 2018: Vincent Luis vince la prova maschile davanti a Mario Mola che si laurea campione del mondo!

Lo spagnolo Mario Mola aveva a disposizione un margine notevole sugli inseguitori, ma gli è sufficiente il secondo posto nella prova individuale maschile delle World Series Grand Final di triathlon nella Gold Coast australiana per imporsi. La gara, infatti, è stata vinta dal francese Vincent Luis con il tempo complessivo di 1:44.34, con 18:32 nel nuoto, 55.13 nella parte in bici e ottima chiusura con la corsa in 29.44. Al secondo posto, quindi, lo spagnolo classe 1990, a 14 secondi, (19:12 nel nuoto, 54:39 nella bici e 29:55 nella corsa) mentre completa il podio il sudafricano Richard Murray a 22 secondi dal vincitore.

Quarta posizione per il secondo francese, Pierre LeCorre a 27 secondi, quinta per il norvegese Kristian Blummenfelt a 31, mentre in sesta si è classificato il secondo sudafricano, Henri Schoeman a 33. Completano le prime dieci posizioni l’australiano e padrone di casa Jacob Birthwhistle, settimo a 1:12, quindi ottavo il britannico Jonathan Brownlee a 1:17, nono il belga Marten van Riel a 1:22, mentre ha chiuso in decima posizione il canadese Tyler Mislawchuk a 1:23. Ricordiamo che al via della prova non era presente nessun atleta italiano.

In classifica generale, quindi, Mario Mola precede Con ben 1021 punti di vantaggio proprio Vincent Luis che, con la vittoria della Gold Coast riesce a sorpassare Jacob Birthwhistle che paga il sesto posto della gara odierna. Bel balzo in avanti di Pierre LeCorre che passa dall’11esima all’ottava posizione sfruttando il quarto posto di oggi. Non riesce l’attacco al podio, invece, a Richard Murray che, comunque, chiude le World Series con un ottimo terzo posto in terra australiana.

CLASSIFICA FINALE WORLD SERIES 2018

1 – Mario Mola 1990 ESP 6 6081

2 – Vincent Luis 1989 FRA 6 5060

3 – Jacob Birtwhistle 1995 AUS 6 4884

4 – Richard Murray 1989 RSA 6 4792

5 – Kristian Blummenfelt 1994 NOR 5 3936

6 – Fernando Alarza 1991 ESP 6 3520

7 – Henri Schoeman 1991 RSA 5 3438

8 – Pierre Le Corre 1990 FRA 6 3215

9 – Tyler Mislawchuk 1994 CAN 6 3194

10 – Marten Van Riel 1992 BEL 6 2960

Nell’ultima giornata di competizioni si è disputata anche la staffetta mista Under23 e Junior. La vittoria è andata alla Francia con Sandra Dodet, Paul Georgenthum, Emilie Morier e Lèo Berger con il tempo di 1:20.27, precedendo di 21 secondi la Germania con Nina Elm, Lasse Luhrs, Laura Lindermann e Gabriel Allagayer, che chiude davanti alla Gran Bretagna a 58 secondi con Sophie Coldwell, Daniel Slater, Olivia Mathias e Matthew Willis. Squalificata la Nuova Zelanda che vede svanire la medaglia di argento.

