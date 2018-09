Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di lunedì 17 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Completo rinviato a lunedì 17 settembre, grand prix freestyle di dressage cancellato dal programma. Il rischio maltempo ha imposto agli organizzatori un cambio nell’ordine delle gare per i prossimi giorni, causando la rinuncia all’ultima prova individuale del dressage e lo slittamento di un giorno per l’ultima prova del completo, che dovrà assegnare le medaglie individuali e a squadre.

A far gola più di ogni altra cosa, però, è il pass olimpico per Tokyo 2020, di cui potranno disporre solo i primi 6 team in classifica. Una prospettiva che l’Italia per ora vede piuttosto lontana, dato che il cross country ha fatto scivolare gli azzurri al 14° posto a quasi 40 punti dalla sesta piazza.

Una “mission impossibile”, dunque, attende Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau, Pietro Roman su Barraduff, Pietro Sandei su Rubis de Prere e Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond, che hanno bisogno di piazzare una prova impeccabile per portare a casa una sesta piazza che oggi appare davvero un’utopia.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FEI TV al costo di 17.99 euro per gli abbonati ai WEG 2018, mentre per chi preferisce l’abbonamento annuale il costo è di 64.99 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Orario non definito: Completo – Salto

ITALIANI IN GARA

Completo: Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau, Pietro Roman su Barraduff, Pietro Sandei su Rubis de Prere e Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond













Foto: FISE