Triathlon, World Cup Weihai 2018: la prova maschile va a Gustav Iden, il migliore dei nostri è Alessandro Fabian, nono

Il norvegese Gustav Iden si è aggiudicato la tappa cinese di Weihai della World Cup 2018 di triathlon. La gara si è disputata sulle distanze olimpiche, quindi 1.5 chilometri a nuoto, 40 di bici e 10 di corsa, e ha visto il successo dell’atleta classe 1996 con il tempo totale di 1:53.11 e una bella rimonta nel tratto finale (18:32 nel nuoto, 1:03.02 nella bici e 30.15 nella corsa). Alle sue spalle lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 15 secondi mentre completa il podio il britannico Alex Yee a 19.

Quarta posizione per il tedesco Lasse Lührs a 29 secondi, quinta per lo spagnolo Vicente Hernandez a un minuto esatto dalla vetta, mentre in sesta si è piazzato l’austriaco Alois Knabl. Completano le prime dieci posizioni l’israeliano Shachar Sagiv settimo a 1:30, il russo Dmitry Polyanskiy ottavo a 1:38, quindi in nona posizione troviamo il primo italiano, Alessandro Fabian, a 1:51 da Iden. Decimo il norvegese Jørgen Gundersen a 2:01.

Gli altri italiani: 17esimo Gregory Barnaby in 1:55.47, 22esimo Gianluca Pozzatti in 1:56.44 davanti ad uno dei favoriti, il belga Marten van Riel, mentre non hanno concluso la prova Davide Uccellari e Delian Stateff.

FOTO: Gustav Iden