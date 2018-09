Triathlon, Mondiali Under23: Taylor Knibb e Tayler Reid si laureano campioni del mondo, splendido bronzo per Angelica Olmo

La statunitense Taylor Knibb ed il neozelandese Tayler Reid si sono laureati campioni del mondo Under23 nel corso delle ITU World Triathlon Gran Finals in corso di svolgimento nella Gold Coast, in Australia. Per i colori azzurri ottima medaglia di bronzo per Angelica Olmo autrice di una gara solida, mentre nella prova maschile non era al via nessun nostro rappresentante.

LE GARE

Tra le donne la prova è stata letteralmente dominata da Taylor Knibb con il tempo globale di 1:53.47 con 19.06 nel nuoto, 57.21 nella parte in bici e 36.13 nella corsa. Al secondo posto la francese Cassandre Beuagrand con un distacco di 1.35, mentre splendida terza la nostra Angelica Olmo con quasi tre minuti di ritardo. L’atleta classe 1996 ha completato la parte di nuoto in 19.30, quindi il tratto in bici in 59.47 con un’ottima chiusura nella corsa in 36.19.

Quarta posizione per la neozelandese Nicole van der Kaay con il tempo finale di 1:57.02, quindi in quinta posizione la statunitense Erika Ackerlund in 1:57.18, sesta la francese Sandra Dodet in 1:57.32, settima l’australiana Jaz Hegeland in 1:57.39, ottava la russa Yuliya Golofeeva in 1:57.51, nona l’australiana Sophie Linn in 1:58.01 e decima la tedesca Nina Eim in 1:58.25.

Per quanto riguarda la prova maschile, l’equilibrio ha regnato sovrano, con Tayler Reid che ha chiuso con il tempo di 1:44.08 (17.45 nel nuoto, 53.06 nella bici e 32.21 nella corsa) precedendo il britannico Samuel Dickinson di 12 secondi e l’ungherese Bence Bicsàk di 23. Quarta posizione per il francese Lèo Bergere a 31 secondi, mentre in quinta si è classificato il norvegese Jørgen Gundersen a 36. In sesta e settima posizione hanno concluso i due tedeschi Lasse Lührs e Gabriel Allgayer rispettivamente a 39 e 1:09. Completano la top ten lo spagnolo Antonio Serrat Seoane in 1:45.32, nono il neozelandese Hayden Wilde in 1:45.38, mentre è decimo il britannico Alex Yee in 1:45.41.

Foto: Angelica Olmo