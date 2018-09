Lewis Hamilton, GP Russia 2018: “Dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo. Sei gare sono tante”

40 punti di vantaggio a 6 GP dalla conclusione sono un tesoretto importante. Lo sa bene Lewis Hamilton che, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti del Mondiale 2018 di Formula Uno, guarda al prossimo round di Sochi (Russia) con la volontà di allungare la sua striscia vincente e mettere ancor di più il proprio marchio su questo campionato.

Ne ha facoltà Lewis, due volte vittorioso sull’asfalto russo, autentico feudo delle Frecce d’Argento. Nelle quattro edizioni che si sono disputate su questa pista, la Stelle a tre punte ha sempre troneggiato. Non resta che dar seguito alla tradizione e far valere queste credenziali: “Penso che serva mantenere ancora la concentrazione al massimo, sei gare sono tante, tutti nel team cercano di dare il meglio per migliorare l’auto e vincere, avremo un sacco di sfide davanti. Dobbiamo tirar fuori il 100% dalla nostra macchina per mantenere il vantaggio nei confronti della Ferrari e replicare quanto fatto nei precedenti round. Non è ancora finita“, le parole di Hamilton in conferenza stampa.

Domani si tornerà in pista con le prime prove libere e in quel caso si faranno i fatti e, fino ad ora, il n.44 ha sempre risposto presente.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI