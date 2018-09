Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: Silvana Stanco in finale nel trap femminile, Italia oro a squadre con record del mondo

Sarà Silvana Stanco a rappresentare l’Italia nella finale del trap femminile ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon: l’azzurra chiude al secondo posto le eliminatorie perdendo allo shoot-off dalla tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, dopo che entrambe avevano chiuso a quota 119/125. Fuori le altre due azzurre in gara, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, ma l’Italia è medaglia d’oro nella classifica a squadre.

Passano in finale, con 117/125 la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, la cinese Wang Xiaojing e l’australiana Laetisha Scanlan, mentre al sesto posto si piazza con 116 la spagnola Beatriz Martinez, che stacca così l’ultimo biglietto per l’atto conclusivo. Abdica la campionessa in carica, la nostra Jessica Rossi, fuori per un solo piattello, a quota 115/125, che le vale l’ottavo posto, pagando così un sanguinoso 21/25 nella quarta serie, la prima odierna. Fuori anche Alessia Iezzi, già attardata ieri, che si classifica 38ma con 109.

Le azzurre centrano la medaglia d’oro nella classifica a squadre con 343/375, nuovo record del mondo, superando per un solo piattello la Spagna, seconda a quota 342. Terzo gradino del podio per gli USA con 339.

Tra gli juniores, sempre nel trap, va in finale Lorenzo Ferrari, quarto con 118/125, mentre restano fuori Matteo Marongiu, 12° con 116, e Teo Petroni, 23° con 112. Gli azzurrini però ottengono il bronzo nella classifica a squadre con 346/375, alle spalle di Australia ed India, entrambe a quota 348, ma con l’oro agli oceanici per aver fatto segnare 72/75 nell’ultima serie, contro il 70/75 degli asiatici.













Foto: Profilo Facebook Silvana Stanco

