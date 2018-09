Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: nello skeet maschile tutti gli azzurri sono in corsa per la finale

Finalmente buone notizie da una specialità olimpica ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nello skeet maschile senior bene i tre tiratori azzurri, che sono ancora in corsa per accedere alla finale di domani. Ovviamente Italia in ottima posizione anche nella classifica a squadre. Male invece Giada Longhi nella gara junior femminile.

Nella categoria senior maschile, che assegnerà quattro carte olimpiche, il migliore degli azzurri è Riccardo Filippelli, nel gruppo degli atleti al terzo posto con 74/75, mentre il campione olimpico di Rio, Gabriele Rossetti, è al 12° posto a quota 73, infine Tammaro Cassandro è al 28° posto con 72. In testa con un perfetto 75 lo statunitense Vincent Hancock ed il britannico Ben Llewellin. Nella classifica a squadre il Bel Paese è assieme a Finlandia e Francia a quota 219, ma è seconda dietro ai finnici e davanti ai transalpini per il risultato dell’ultima serie.

Nella categoria junior femminile la campionessa europea Giada Longhi si trova nelle retrovie, 19ma su 26 partecipanti, con 62/75. L’azzurrina non è mai entrata in gara, iniziando con 19/25 e poi migliorando leggermente facendo segnare 21 e 22 nelle serie seguenti. In testa, col punteggio di 72/75 la cinese Yufei Che. Nella classifica a squadre Cina in testa con 212/225.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it