Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: nel double trap gli azzurri sono medaglia d’oro a squadre!

Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nella classifica a squadre del double trap maschile seniores oro per Andrea Vescovi, Daniele Di Spigno e Marco Innocenti. Nella prova individuale titolo allo shoot-off all’indiano Ankur Mittal davanti al cinese Yang Yiyang ed allo slovacco Hubert Andrzej Olejnik.

I tre hanno chiuso a quota 140/150 e si sono giocati i gradini del podio allo shoot-off, dove ha prevalso l’indiano, bravo a rompere due coppie di piattelli. il cinese ha fallito il secondo piattello della seconda coppia, mentre lo slovacco non ha rotto il secondo della prima coppia.

Beffato Andrea Vescovi, quarto ad un solo piattello dai primi tre, con 139/150, mentre Daniele Di Spigno ha chiuso sesto con 137, mentre Marco Innocenti si è classificato ottavo con 135. Nella classifica a squadre azzurri primi a quota 411/450, davanti alla Cina, seconda a 410 ed all’India, terza a 409.













Foto: Perazzi

roberto.santangelo@oasport.it