Tiro a volo, Mondiali 2018: la presentazione dello skeet maschile. Gabriele Rossetti riuscirà a difendere il titolo iridato?

Dopo una giornata senza gare in programma, a Changwon (Corea del Sud) gli atleti tornano in pedana per la competizione di skeet maschile valida per i Mondiali di tiro a volo 2018. In quanto specialità olimpica, anche al termine di questa finale verranno assegnati i pass per Tokyo 2020 ai primi quattro classificati.

L’Italia scende in campo con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli. Obiettivo principale quello di acquisire una seconda carta olimpica dopo quella di Silvana Stanco nel trap femminile. L’oro di Rio 2016 dovrà cercare di difendere il titolo iridato conquistato l’anno scorso a Mosca. Di buon auspicio il fatto che il 23enne toscano quest’anno in Coppa del Mondo abbia ottenuto il secondo posto nel medesimo impianto in cui si svolgono i Mondiali. Era iniziata col piede giusto anche la stagione di Cassandro, con il terzo piazzamento in Messico, ma proseguita in calo, con la brutta prestazione a Malta e l’assenza agli Europei. Vedremo se la rassegna iridata possa rivelarsi per il classe 1993 casertano un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera di successo. L’unico atleta azzurro tra i tre senza acuti nel corso del 2018 è Filippelli: ci saremmo aspettati di più dal 38enne dopo che l’anno scorso aveva vinto le finali di Coppa del Mondo a Nuova Delhi, invece nel corso della stagione non ha mai brillato. La carta olimpica è la giusta motivazione per riscattarsi.

La concorrenza nello skeet maschile è veramente agguerrita: Vincent Hancock parte con i favori del pronostico dopo i tre successi ottenuti in Coppa del Mondo; attenzione al padrone di casa Lee Jongjun, vincitore a Tucson (Stati Uniti) e con tanta voglia di stupire davanti al proprio pubblico. Gabriele Rossetti è il tiratore nostrano con maggiori ambizioni da podio, uno dei pochi in grado di tenere testa allo statunitense, ma dovrà stare attento anche al campione europeo in carica Jesper Hanser, di nazionalità danese.













luca.montanari@oasport.it

Foto: FITAV