Tiro a volo, Mondiali 2018: la presentazione dello skeet femminile. Italia protagonista con Chiara Cainero e Diana Bacosi?

Ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud, sono andate in archivio le gare della fossa olimpica, così negli ultimi giorni spazio allo skeet: tra domani e martedì si terranno qualificazioni e finale dello skeet femminile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre.

L’Italia calerà lo stesso tris d’assi degli Europei appena disputati a Leobersdorf, con la differenza che qui in palio ci saranno anche le prime quattro carte olimpiche valide per Tokyo 2020, ovvero Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara Cainero, argento nella stessa rassegna e da poco rientrata alle gare dopo la maternità. Assieme a loro sarà della partita anche Katiuscia Spada.

Le partecipanti nel complesso saranno 67 da 33 diversi Paesi: certamente il pericolo numero uno arriverà da USA, con Kimberly Rhode ed Amber English, e Gran Bretagna, con Amber Hill. Occhio anche alle tiratrici cipriote, su tutte Andri Eleftheriou. Guai infine, a sottovalutare lo squadrone cinese.













Foto: Pagina Facebook FITAV

