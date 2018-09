Canottaggio, Mondiali 2018: due senza senior in semifinale senza brillare. Non convince il doppio, bene i singoli leggeri non olimpici

Sono scattati i Mondiali di canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella prima sessione mattutina sono andate in scena le batterie di sei specialità. Buono il bilancio azzurro, con cinque imbarcazioni che passano il turno, tre in semifinale e due ai quarti, mentre una sola dovrà passare dai ripescaggi.

Nel due senza senior femminile (specialità olimpica) Alessandra Patelli e Sara Bertolasi chiudono terze nella seconda serie in 7’11″85 e vanno alle semifinali con il sesto crono assoluto dietro a Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Canada, Cina ed Irlanda. Nel due senza senior maschile (specialità olimpica) Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale sono terzi nella terza batteria in 6’28″45 e passano ai quarti con il 14° tempo assoluto.

Nel doppio senior maschile (specialità olimpica) Emanuele Fiume e Romano Battisti si classificano quarti nella prima batteria in 6’25″70, facendo segnare il 15° crono complessivo e dovranno ricorrere ai ripescaggi. Nel singolo senior maschile (specialità olimpica) Simone Martini termina terzo nella sesta batteria in 7’02″00 e va ai quarti con il 20° tempo assoluto.

Nel singolo pesi leggeri maschile (specialità non olimpica) Martino Goretti è secondo nella seconda batteria in 6’48″39 e va in semifinale con il terzo crono assoluto dietro a Germania e Canada. Nel singolo pesi leggeri femminile (specialità non olimpica) Clara Guerra vince la terza serie in 7’39″77 e va in semifinale con il quinto tempo complessivo dietro a Gran Bretagna, Francia, USA e Bielorussia.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it