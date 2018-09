Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: nella carabina a terra settima Sabrina Sena, indietro gli uomini

Nella notte italiana si sono svolte le finali a 60 nella specialità non olimpica della carabina a terra ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud tra le donne Sabrina Sena è settima, e Petra Zublasing sceglie di non gareggiare, mentre tra gli uomini Marco De Nicolo è 23° e Lorenzo Bacci 49°.

Tra le donne ad imporsi è la britannica Seonaid McIntosh, che nelle sei serie totalizza 623.9, precedendo di due decimi la tedesca Isabella Straub, fermatasi a quota 623.7. Rovina tutto nell’ultima tornata, ma salva la medaglia di bronzo per un soffio la slovacca Daniela Demjen Peskova, con lo score di 623.3. Sabrina Sena, in corsa fino all’ultimo per un posto sul podio, non si esprime al meglio negli ultimi sei colpi, chiudendo settima con 622.3. Petra Zublasing non gareggia.

Tra gli uomini vince il danese Steffen Olsen, che amministra nell’ultima serie, chiudendo con 628.2 ed andando a precedere il norvegese Stian Bogar, secondo a quota 627.8. Terzo gradino del podio per l’austriaco Thomas Mathis, che la spunta con lo score di 627.1. Subito indietro gli azzurri, che disputano una prova piuttosto incolore: Marco De Nicolo è 23° con il punteggio di 623.0, mentre Lorenzo Bacci è 49° a quota 619.4.













Foto: UITS

