TIro a segno, Mondiali Changqon 2018: nella carabina tre posizioni femminile vince la russa Yulia Karimova

Va in archivio anche l’ottava specialità olimpica ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud la finale della carabina tre posizioni femminile va alla russa Yulia Karimova, davanti alla tedesca Isabella Straub ed alla croata Snjezana Pejcic. Carta olimpica anche per la Gran Bretagna, col quarto posto di Seonaid McIntosh. Fuori in qualifica le tre azzurre impegnate.

La russa Yulia Karimova chiude la finale a quota 461.1 contro 459.5 della tedesca Isabella Straub. Eliminata in terza posizione la croata Snjezana Pejcic con 446.4. Nonostante il quarto posto strappa la carta olimpica per la federazione d’appartenenza anche la britannica Seonaid McIntosh, eliminata a quota 435.0.

Quinta l’elvetica Nina Christen, con 424,4, mentre la cinese Wan Xiangyan chiude al sesto posto a quota 414.3. Le prime due a salutare la compagnia in finale sono state la norvegese Jenny Stene, settima con il punteggio di 404.7, e l’austriaca Franziska Peer, ottava con lo score di 400.9.

Fuori nella qualifica a sessanta le tre azzurre impegnate: Sabrina Sena è 14ma con 1169 (serviva 1171 per la finale), Petra Zublasing chiude 41ma con 1160, mentre Barbara Gambaro finisce 54ma con 1152.













Foto: ISSF Voice 2 Media

roberto.santangelo@oasport.it