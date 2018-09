Tiro a segno, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara mercoledì 5 settembre. Programma, orari e tv

A Changwon, in Corea del Sud, ci si prepara per la quarta giornata di gare ai Mondiali di tiro a segno 2018. Dopo la fase eliminatoria disputata la giornata precedente, sono previste le finali di carabina 50 m a terra maschile e femminile, dove troveremo al poligono gli italiani Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo, Sabrina Sena e Petra Zublasing. Per quanto riguarda la categoria junior, tornano in gioco Margherita Veccaro e Giulia Campostrini che, insieme a Maria Varricchio, competeranno per la specialità della pistola 10 m. Impegnati anche le coppie azzurrine Sofia Benetti-Marco Supini (Italia 1) e Nicole Gabrielli-Carmine Formichella (Italia 2) per la prova di carabina 10 m mista.

Le finali di tiro a segno ai Mondiali 2018 saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ISSF. Di seguito il programma di giornata e tra parentesi gli azzurri in gara.

Mercoledì 5 settembre

2.00-2.50 Finale carabina 50 m a terra maschile (Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo)

2.00-2.50 Carabina 10 m mista junior, eliminatorie (Benetti-Supini, Gabrielli-Formichella)

3.30-4.45 Pistola 10 m femminile junior, eliminatorie (Margherita Veccaro, Maria Varricchio, Giulia Campostrini)

3.45 Finale carabina 10 m mista junior (ev. Benetti-Supini, Gabrielli-Formichella)

3.45-4.35 Finale carabina 50 m a terra femminile (Sabrina Sena, Petra Zublasing)

5.45 Finale pistola 10 m femminile junior (ev. Margherita Veccaro, Maria Varricchio, Giulia Campostrini)













luca.montanari@oasport.it

Foto: ISSF