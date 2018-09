Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: altra sconfitta per le Zebre, Ospreys troppo forti

Niente da fare per le Zebre, arriva la seconda sconfitta consecutiva nel Guinness Pro 14 per la franchigia tricolore che questa volta è costretta ad arrendersi in casa. Un Sam Davies straripante trascina gli Ospreys sin dal primo tempo e li porta al successo per 22-8. Per la squadra di casa una sola meta, con Tuivaiti che ha sbloccato la casellina delle mete al 70′. In classifica le Zebre scendono in penultima piazza.

Zebre-Ospreys 8-22

Zebre: 15 Edoardo Padovani, 14 Mattia Bellini, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello (c), 11 Gabriele Di Giulio, 10 Carlo Canna, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Giovanni Licata, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 Apisai Tauyavuca, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti;

A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Giosué Zilocchi, 19 Leonard Krumov, 20 Samuele Ortis, 21 Marcello Violi, 22 Francois Brummer, 23 Giulio Bisegni;

mete: Tuivaiti (70′)

punizioni: Canna (36′)

Ospreys: 15 Dan Evans, 14 George North, 13 Joe Thomas, 12 Owen Watkin, 11 Luke Morgan, 10 Sam Davies, 9 Aled Davies, 1 Nicky Smith, 2 Scott Otten, 3 Ma’afu Fiu, 4 Bradley Davies, 5 Adam Beard, 6 Dan Lydiate, 7 Justin Tipuric (c), 8 James King;

A disposizione: 16 Scott Baldwin, 17 Rhodri Jones, 18 Tom Botha, 19 Olly Cracknell, 20 Sam Cross, 21 Tom Habberfield, 22 James Hook, 23 Cory Allen;

mete: Morgan (14′)

trasformazioni: Sam Davies (15′)

punizioni: Sam Davies (3′, 40′, 54′, 75′)

drop: Sam Davies (30′)













Foto: LPS/Ettore Griffoni